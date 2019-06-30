هل يسبب سن اليأس زيادة الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يبدو إنقاص الوزن أصعب بمجرّد الاقتراب من سن اليأس الذي تبدأ أعراضه بين سن 45 و55 عاماً. ويرجع ذلك إلى التغير الهرموني نتيجة اضطراب ثم انقطاع الدورة الشهرية. لكن تختلف أعراض سن اليأس من امرأة لأخرى، وبعض النساء لا تشعرن بأية أعراض على الإطلاق، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

وإلى جانب زيادة الوزن خلال سن اليأس قد تحدث الأعراض التالية: الأرق، وتساقط الشعر، وصعوبة التركيز، وزيادة التبول، وجفاف المهبل، وحساسية الثدي للمس، والصداع، والهبات الساخنة.

ضبط الوزن. وينبغي على المرأة مراقبة الوزن بداية من سن الـ 40، أي قبل الدخول في سن اليأس، وذلك باتباع النصائح التالية:

- ابدأي الوجبات الرئيسية بالخضروات والبروتين، وفي آخر الوجب يمكنك تناول بعض النشويات إذا كنت تشعرين بالرغبة في تناول المزيد من الطعام.

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- حددي وقتاً معينا لكل وجبة لا ينبغي تجاوزه، فتقييد زمن تناول الطعام يساعد على تقييم حجم الوجبة.

- حاولي الحصول على مزيد من النوم، سواء من خلال القيلولة، أو بتعزيز الاسترخاء عن طريق استنشاق عطر اللافندر، أو ممارسة تمارين اليوغا، أو تناول شاي البابونج.

- اشربي المزيد من الماء، فالترطيب وسيلة هامة لإنقاص الوزن، وإخراج الدهون الزائدة.

- المشي والنشاط البدني من العادات الحياتية الهامة التي ينبغي أن تكون أساسية ضمن نمط حياتك بعد الـ 40.