طريقة وضع الهايلايتر بأسهل الخطوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 05:36 مساءً - إذا كنت ترغبين في الحصول على مكياج صيفي مشرق، فليس هناك أفضل من استخدام الهايلايتر، الذي أصبح يعد أحد أهم مستحضرات المكياج التي تعمل على إبراز ملامح الوجه وإضفاء الإشراقة عليها.

وفي ما يلي، سنعرفك الى طريقة وضع الهايلايتر، أنواعه وماهيته.

الهايلايتر



ما هو الهايلايتر؟

الهايلايتر أو مكياج الإضاءة هو مستحضر مكياج يعمل على إبراز مناطق معينة من الوجه، مثل جسر الأنف، الذقن، الخدود، والجبين. وتتوافر أنواع عدة منه، من بينها الهايلايتر الكريمي الذي يعد من أنواع الهايلايتر سهلة الاستخدام، وهو يُستخدم لإبراز ملامح الوجه، كما أنه يطبق من دون الحاجة الى استعمال الفرشاة، الهايلايتر السائل الذي يُستخدم لتفتيح أجزاء محددة من الوجه، كما بالإمكان استعماله فوق كريم الأساس، إضافة الى الهايلايتر البودرة الذي يعمل على إضفاء لمسة رائعة على المكياج، لكن ينصح بمزجه جيداً على البشرة لتفادي أن تصبح البشرة لامعة بشكل مبالغ فيه.



كيفية تطبيقه

لتصغير الأنف، استخدمي الهايلايتر من خلال رسم خط رفيع في وسط الأنف بواسطة فرشاة الزاوية، واحرصي على ألا يكون الخط سميكاً، وعلى البدء من أعلى الأنف وصولاً الى الأسفل، من دون مد خط تحت طرف الأنف. لتصغير أو تنحيف الأنف، قومي بتطبيق الهايلاتير على الذقن من خلال وضعه على فرشاة متوسطة الحجم، والتربيت بها على الذقن بشكل لطيف وطويل. أما لإبراز الجببن، قيتم وضع مقدار من الهايلايتر على مركز الجبهة باستخدام فرشاة متوسطة أو كبيرة بواسطة التربيت، واحرصي على التحقق من مزجه جيداً على الجهة العلوية من الحاجبين، كذلك تجنبي وضعه على الشعر. ولنحت الخدين وإظهارهما أقل حجماً، قومي برسم خط قطري بالكونتور يغطي وسط الخدود الى الجهة العلوية منه وصولاً الى الأذن، ولإظهارهما أكبر حجماً قومي بتطبيق الهايلايتر على الجهة العلوية من الخدين.

تطبيق الهايلايتر



الهايلايتر بحسب شكل الوجه

يختلف تطبيق الهايلايتر باختلاف شكل الوجه، فإذا كان وجهك على شكل قلب مثلاً، قومي بإبراز ملامحه من خلال توزيع الهايلايتر على منطقة تحت العين والجبين والذقن، وتوزيع الكونتور على عظام الفك. أما إذا كان وجهك ذا شكل مربع أو مستطيل، فقومي بإبراز ملامح وجهك من خلال تطبيق الكونتور على زوايا الوجه الخارجية للتقليل من حجمها، ومن ثم توزيع الهايلايتر على الجبين والذقن.

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