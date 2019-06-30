نصائح لشعر كثيف من خلال هذه الخطوات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 05:36 مساءً - تهتم كل سيدة بشعرها تماما كما تعتني ببشرتها .هناك الكثير من النصائح والخطوات التي تُساعِد على زيادة نموّ الشّعر وتكثيفه. اعتمدي هذه النصائح لشعر كثيف التي تساعد على نمو شعرك بسرعة.
عندما تقومي بغسل شعرك انحني للأمام فهذه الوضعية تجعل الدورة الدموية تتجدد في فروة رأسك.
- بعد إستخدامك للشامبو تأكدي أن بقاياه قد أزيلت نهائياً بعد غسله و كذلك الحال بالنسبة للبلسم.
- ضعي البلسم فقط على أطراف شعرك و ليس على منابته.
- عندما تبدأي في غسل شعرك قومي بإستخدام الماء الفاتر.
- عندما تنتهي من غسل شعرك اغسليه بالماء البارد.
- بعد إنتهائك من غسل شعرك لا تمشطيه و هو مازال مبللاً و لا تتركيه ملفوفاً بالمنشفة لمدة طويلة.
- الحرارة تتسبب في تعرض شعرك للتأكسد و تجعل لمعته تنطفئ لذلك إبعدي شعرك عنها و عن كافة مصادرها.
- كثرة إستخدامك للشامبو لا تفيد شعرك بل على العكس تتسبب في إلحاق الضرر به و إضعافه و إفقاده النضارة و اللمعان لذلك إجعلي غسل شعرك بالشامبو مرة واحدة فقط في الأسبوع.
- لو كان شعرك يتعرض للتساقط و كان خفيفاً فقومي بقصه حتى تتيحي له أن يحسن نفسه بنفسه و إعتني به عن طريق عمل حمام كريم مرتين كل أسبوع.
- لا تقومي بصبغ شعرك بالمواد الكيميائية لأنها تضره و يمكنكِ أن تستخدمي الحناء بدلاً منها بكافة ألوانها و درجات هذه الألوان.
- إذا كنتِ ترغبين في إتباع نظام حمية غذائية فلا تقومي باتباع حمية عنيفة تؤدي إلى فقدانك للتوازن الغذائي الذي بدوره يؤثر على وصول الغذاء لشعرك.
- حاولي أن تبعدي نفسك عن التوتر و الاضطراب لأنهما من أسباب تساقط الشعر.
- لا تستخدمي مجفف الشعر قدر ما تستطيعين.
- قومي بتصفيف شعرك بالفرشاة مرتين أو أكثر كل يوم فإن ذلك يقوم بتدليك فروة الرأس و ينشط دورتها الدموية.
- ابتعدي تماماً عن استعمال المشط المعدني.
- ابتعدي عن استخدام بكرات لف الشعر المعدنية و البيلاستيكية لأنها تتسبب في تلف الشعر.
- الأفضل ألا تقومي بإستخدام كريمات الجيل التي تساعد في تثبيت تصفيفة شعرك.
- قومي بتخفيف الشامبو ببعض الماء الدافئ قبل أن تستخدميه على شعرك.
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