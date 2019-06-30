روان بن حسين تعشق هذه النظارات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 05:36 مساءً - عوّدتنا الفاشينيستا روان بن حسين على اتّباع آخر صيحات الموضة ، إذ لاحظنا في الفترة الأخيرة عشقها اعتماد إكسسوار النظارات الشمسية خلال فصل الصيف . كيف نسّقتها روان بن حسين ؟ شاهدي معنا .

نظارات شمسية من روان بن حسين لصيف 2019

روان بن حسين بالنظارة نفسها

إلا أنه كما يبدو، فلبن حسين شغف مختلف أيضاً، وهو في نطاق الموضة، إلا أنه غير تقليدي: فهي تعشق، على غرار الكثير من النجمات اللواتي دوماً ما يظهرن بـ النظارات الشمسية المميزة، التصاميم بعدسات ملونة وحجم صغير، والتي زين الكثير منها بأكثر التفاصيل غير المتوقعة. فشكل وجه روان يجعلها محظوظة كفاية لتنتقي أي ستايل وأي شكل من أشكال الإطارات، وهي لا تترك فرصة من دون أن تنتقي تصميما يلفت الأنظار، ويكون بعيدا كل البعد عن الكلاسيكية، بعدسات ملونة لافتة.



وما لاحظناه أيضاً، هو أن بن حسين نادراً ما تختار وضع نظارات غريبة، وهي تمتلك مجموعة كبيرة جداً من النظارات، ولكنها تصب في ستايل مماثل، أو حتى أنها من هواة تجميع هذه التصاميم، والتي بالرغم من غرابتها، ليست مبالغة أو منفرة للعين، بل على العكس، فهي تستقطب الانتباه فور رؤيتها، وتتحول الى أساس لأي طلة تختارينها. وقد يكون حبها لجذب الأضواء هو ما يدفعها الى مواكبة هذه الموضة، التي أحبتها شهيرات موضة كثيرات غيرها أيضاً.

المدونة الشهيرة روان بن حسين

فما رأيك بـ صيحة النظارات الشمسية الصغيرة ذات العدسات الملونة؟ وهل أنت من الجريئات اللواتي لا يمانعن مواكبتها، أم أنك ترينها لا تناسب ستايلك، والغرض منها هو لفت الأنظار فحسب؟

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