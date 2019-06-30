جلابيات وعبايات مستوحاة من الستايل البوهيمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 05:36 مساءً - الأزياء البوهيمية أصبحت عصرية ومتداولة بشكل كبير هذا العام، إذ حضرت على منصات عروض الازياء بشكل كبير، وعادة ما تتسم بالألوان المختلفة في قطعة واحدة، مع صيحات أو اكسسوارات كالشراشيب الملونة وغيرها، أو التصميمات المستوحاة من الطبيعة.



والأزياء البوهيمية تمنح الصبيّة إحساسًا بالحرية والثقة، كما أنها تكون لافتة للأنظار بشكل كبير، سواء كانت ملونة بدرجة مميزة، أو بسيطة بخامات مريحة لدرجة كبيرة، فالوسط والاعتدال عادة لا نجده بهذه الموديلات.



وحديثنا اليوم سيكون مختلفًا باعتماد موديلات جلاليب وعبايات مستوحاة من الستايل البوهيمي، للصبيّة التي تبحث عن الحرية، والتي تتحلى بروح جريئة، بخاصة المراهقات، اللواتي أصبحن مؤخرًا تتجهن لكثير من ماركات العبايات، لأنها تصميمات منفردة بذاتها ومميزة، وتُعجب الكثير من الفتيات أيضًا.



عبايات مفتوحة مزكرشة مع ألوان فاتحة

Aywa London عبايات أيوا لندن



هذا الموديل من Aywa London أيوا لندن، يتمتع بلمسة كاجوال وعصرية، مناسب للصبيّة صاحبة الذوق الجنوني، بإمكانكِ اختيارها والذهاب بها بأيّ مشاوير للنهار، ولكي تحصلي على لوك بوهيمي مكتمل، ليس شرطًا أن تختاري حجابًا هادئًا وبسيطًا، من الممكن أن تعتمدي ألوان النود، ولكن مطرزة لتكتمل اللمسة المجنونة.



جلباب مع الرسومات البوهيمية

Home Grown Market عبايات بويهيمة



لفتنا هذا الجلباب من Home Grown Market هوم غراون ماركت، للجلباب مع الرسومات البوهيمية، قصير قليلًا، لهذا إن كنتِ محجبة، ننصحكِ بارتداء بنطلون بلون مماثل للون العباية، مع لفة حجاب باللون نفسه، واعتمدي بعض الاكسسوارات النحاسية كبيرة الحجم، وحذاء الميول، الأنسب لهذا اللوك البوهيمي.



العبايات البوهيمية مستوحاة من القفاطين

عبايات بوهيمية من لينن لوفت Linen Loft



الكثير من موديلات القفاطين تشبه في تصميمها الستايل البوهيمي، كهذا اللوك من هوم غرون ماركت، مع أكثر من لون متداخل مع بعضه، لاطلالة لافتة للأنظار، مع خامات مريحة مناسبة أكثر لأجواء الصيف، نسقي معها حجابًا أبيض، وصندلًا من الخوص.

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العباية البسيطة مع تطريزات الخيوط السريالية

عبايه دي كي Abaya DK مستوحاة من الستايل البوهيمي





هذا الموديل من عبايه دي كي Abaya DK ببساطة اعتمديه بكل مناسباتكِ العاجلة، يمنحكِ اطلالة كاجوال وعصرية، نسقيه مع شنط الخوص، أو الحقائب الشفافة، أو شنط الظهر، أو حتى شنط الخصر، كل ما ستختارينه سوف يكون مناسبًا، لكنّ الأهم هو تنسيق الألوان حتى لا تبدي متكلفة للغاية، واعتمدي معها الجينز الأزرق ليُبرز جمال العباية أكثر.