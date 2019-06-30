اكسسوارات عروس أساسية لا تستغني عنها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 05:36 مساءً - لا شك أنّ فستان الزفاف مع الطرحة والمجوهرات تعتبر الإطلالة الكاملة للعروس ، إلا أنّ ذلك لا يعني أنها ستستغني عن الاكسسوارات.

فاعتماد شال من الفروعلى أكتافك فوق فستان الزفاف ضروري في حال كان زفافك في فصل الشتاء.

فساتين زفاف



وحمل حقيبة صغيرة على ذراعك تناسب فستان زفافك في حال كانت إطلالتك تميل إلى موضة الستينات سيضيف إلى إطلالتك أنوثة ورقياً . وليست القفازات البيضاء المصنوعة من الدانتيل أو الحرير سواء كانت طويلةً أو قصيرة سوى إكسسوار مميّز يفيض أنوثة في إطلالة العروس .

يمكنكِ إضافة الأزهار الرومانسية الناعمة على شعرك، فستمنحكِ لمسة ساحرة، ومن أبرز ما اعتمده المصممون في أسبوع الموضة للعرائس هذا العام، أغطية الريش المميزة مع تسريحة شعر بسيطة .

كما يمكنكِ الاعتماد على تاج الورد، سواء بـ اللون الأبيض أو الورد الملون المبهج، من القطع الرائعة المميزة اكسسوار الشعر المصمم على هيئة النجمة الذهبية، فيمنحكِ اطلالة أكثر جاذبية.

اكسسوارات عروس



ومن أكثر القطع التي رصدناها لكِ، اكسسوار الورد البسيط الذي يوضع على الشعر المنسدل، فيمنحكِ اطلالة غاية في البساطة والأناقة.

يختلف اعتمادكِ على نوع محدد من الاكسسوارات على فستانكِ المميز، على تسريحة الشعر الخاصة بكِ والتي ستميّزكِ في هذه الليلة المميزة.

ومن أجمل الاكسسوارات العصرية هي الورود الطبيعية الجميلة التي تضيفها العروس كإكسسوار لتزيين شعرها.

إلا أنّ القاعدة الأهم في اعتماد واختيار الإكسسوارات هي بساطتها وعدم الوقوع في فخ اعتماد الاكسسوارات بشكل مبالغ فيه يفسد إطلالتك في هذا اليوم المهم .

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