كيف تنسقين حزام الخصر مع الفساتين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 05:36 مساءً - يكسر الحزام الرياضي اطلالة الفستان الباهتة من اللون الموحّد، إذ يضفي حزام الخصر جمالًا لأزيائكِ، ويظهركِ بقوام ممشوق وخصر جميل. قدّمنا لكِ موديلات أحزمة الخصر من دور أزياء عالمية، وإليكِ كيفية تنسيقها :

حزام الخصر من ألكساندر ماكوين

حزام الخصر من ألكساندر ماكوين

من صيحة الجلد ، اختاري حزام الخصر من الكساندر ماكوين من اللون البوردو، مع فستان صيفي باللون الأحمر من درجة مختلفة .

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حزام الخصر من بوتيغا فينيتا

حزام الخصر من بوتيغا فينيتا

نسّقي حزام الخصر من بوتيغا فينيتا من اللون الذهبي والجلد، مع فستان حرير من اللون الأسود وحقيبة الكلاتش .

حزام الخصر من غوتشي

حزام الخصر من غوتشي

مع صيحة البليزر الفستان ، نسّقي حزام الخصر من غوتشي بأحرف الدار المزيّنة باللؤلؤ، وحذاء المول، لاطلالة كلاسيكية بامتياز .

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حزام الخصر الكورسيه من لوي

حزام الخصر الكورسيه من لوي

اختاري الكورسيه من لوي، إن كنتِ تتمتّعين بخصر رشيق، إذ يمكنكِ تنسيقه مع فستان من اللون الأبيض .

حزام الخصر من فالنتينو

حزام الخصر من فالنتينو

طرح دار فالنتينو حزام خصر عريضًا من الجلد من اللون الأسود، المزيّن بعلامة الدار من اللون الفضي ، نسّقيه مع فساتين مكسّرة لاطلالة رسمية .

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حزام الخصر من فيرساتشي

حزام الخصر من فيرساتشي

قدّمت دار فيرساتشي حزام خصر رفيعًا من اللون الكامل مع أحرف VERSACE من اللون الذهبي . نسّقي هذا الحزام مع فستان ميدي بنقشة الثعبان، مع صندل بكعبٍ عالٍ وشنطة يد .

أيّ حزام الخصر أعجبكِ أكثر ؟ شاركينا رأيكِ عبر موقع "الخليج 365.نت " .