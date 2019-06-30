موديلات ملابس محجبات غير تقليدية من انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 05:36 مساءً - هل تفكرين في تجديد خزانتك قليلا هذا الصيف، بموديلات ملابس محجبات جديدة ومختلفة؟ إذن عليك البحث عن أفكار ملهمة لتطلي بمظهر غير الذي تعودت عليه، لهذا سيكون حديثنا اليوم عن موديلات مختلفة وغير تقليدية للصبية المحجبة، جمعناها لك من مدونات انستقرام، تابعي التفاصيل:

البناطيل الباجي القصيرة مع البلوزات الملونة

الفاشينيستا آسيا بالملابس المستوحاة السفاري



الصيحات المستوحاة من أجواء السفاري أصبحت تريند قويا هذا الموسم، لكن الكثير من الصبايا لم يعتمدها بشكل كبير، إلا أن المدونة آسيا استطاعت تطبيقها بطريقة جنونية، كهذا اللوك بالبنطلون الباجي أو الـ Cargo، والذي يتميز بالجيوب كبيرة الحجم وبألوان البيج بدرجاته المختلفة، نسقت معه بلوزة قصيرة وحذاء السيفتي، مع التوربان العصري، وأكلمت اللوك بحقيبة الكتف الكروس، لإطلالة عملية وغير تقليدية في الوقت نفسه.



القمصان الواسعة Over Size للمسة بوهيمية

لينا الغوطي بصيحة الملابس الواسعة Over Sized



كنوع من التغيير، لم لا تعتمدين صيحة الـ Over Size، ننصحك بتجربتها مع القمصان الطويلة الواسعة، ومع التنانير عالية الخصر أو بنطلون الجينز MOM لإطلالة مختلفة، مناسبة أكثر للصبايا النحيفات، كهذا القميص الذي اعتمدته المدونة لينا الغوطي.



الفساتين المكشوفة مع التوب الطويل

ماريا عليا بصيحة التوب مع الفساتين المكشوفة



من الصيحات الجريئة والمختلفة والتي أعجبت الكثير من الصبايا، ولكنها بالمقابل نالت الكثير من الانتقادات، ويبقى في النهاية الخيار لك، بأن تعتمدي الفساتين لغير المحجبات، وتنسّقيها مع توب أو فستان ذي أكمام طويلة، مثل هذه الإطلالة من ماريا عليا، للفستان المكشوف من دون أكمام مع فتحة الساق، نسقت معه فستان ضيف بأكمام طويلة لإطلالة محتشمة.



البدلة الكلاسيكية مع إكسسورات كاجوال

البدلة العصرية مع الكوتشي والشنطة الكلاسيكية



اختارت المدونة يارا النملة بدلة بلمسة كلاسيكية، نسقتها بطريقة مختلفة مع الحذاء الرياضي، للمسة عصرية، لكنها لم تكمل اللوك بشنطة متناغمة مع الحذاء، بل اعتمدت على حقيبة كلاسيكية من كلوي Chloe.



بهذا الألبوم إليك مجموعة مختلفة من موديلات ملابس محجبات من انستقرام غير تقليدية، هل تملكين الجرأة لارتدائها؟

موضة ملابس محجبات للقصيرات من انستقرام الفاشينيستا

موديلات فساتين سهرة محتشمة ستقعين بغرامها

10 إطلالات كاجوال من المدونة سهر فؤاد اعتمديها هذا الصيف