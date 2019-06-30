صور| رغم خلافهما.. سمية الخشاب تدعو لريهام سعيد بالشفاء: ألف سلامه عليكي

أعربت الفنانة سمية الخشاب، عن أمنياتها بشفاء الإعلامية ريهام سعيد، عقب إعلانها عن إصابتها بمرض خطير في الوجه.

وقالت "سمية"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الإعلامية ريهام سعيد، ألف سلامه عليكي، والله يشفيكي ويعافيكي بقدرته يارب، ويشفي كل مريض.. آمين يارب العالمين.. ادعو لها بالشفاء".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصدت على ما يتجاوز الـ1200 تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "قد أيه أخلاقك عظيمة، مع أنها اتكلمت عنك مش كويس، بس ربنا يشفيها ويعافيها"، و"أنتي فعلًا إنسانة طيبة"، و"يا أم قلب طيب أنتي.. قلبك مابيعرفش يحقد ولا يشمت في حد".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، هاجمت الفنانة سمية الخشاب عدة مرات بشكل مباشر وغير مباشر، حيث وجهت لها رسالة، عبر برنامجها "صبايا الخير" في 14 إبريل: "ريم البارودي اتجرحت من زيجة أحمد سعد الأخيرة، لو في حب بيتبني على الأذية هتبقى أخرته أذية"، موجهة حديثها للفنانة: "كما تدين تدان".

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وكان ذلك حقب إضاعة حلقة الفنانة سمية الخشاب في برنامج "شيخ الحارة"، والتي ردت فيها على طليقها، وطليق الممثلة ريم البارودي الفنان أحمد سعد.

ووجهت ريهام سعيد، رسالة للفنانة ريم البارودي، عبر "إنستجرام"، في مايو الماضي، قائلة: "بقابل ناس كتير وبتعرف على ناس كتير كل يوم بيعدي بعرف أن انتي صاحبة حقيقية مش فيك مش بتعملي لمصلحتك"

وتابعت: "أد إيه الناس وحشة، بيقولوا حقك رجع لك أنا مش شايفة كدة أنا شايفه إنك إنتي ظلمتي نفسك لما حطيتي نفسك في الباكابورت ده والمفروض تزعلي من نفسك مش من حد"، مختتمة حديثها: "أهو درس وكلنا بنتعلم، صاحبتي كان ليكي حق الحدق يفهم كان ليكي حق في إيه".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منشورا ذكرت فيه: "حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا"، ودعا لها محبوها ومتابعوها بالشفاء.

تفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي ريهام سعيد معها عبر الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة، والتي جاء من بينها، تعليق الراقصة دينا، "حبيبتي ربنا يديكي العمر، شدة وتزول إن شاء الله تبقي زي الفل، ألف سلامة عليكي"، وكذلك الفنانة بدرية طلبة، "ربنا يطول في عمرك ويديكي الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذى والمؤذيين".

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