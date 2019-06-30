صور| ريهام سعيد تطالب متابعيها بالدعاء لها: اللهم اشفني واغفر لي

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، تدوينة على عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دعت فيه الله بشفائها.

وكتبت "ريهام": "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك اللهم إشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، ويا غافر الذنب اغفر لي وأعني على شكرك و⁧ ذكرك وحسن عبادتك"، طالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.

وكان مصدر مقرب من الفنانة ريهام سعيد، كشف لـ"الوطن" عن إصابتها بميكروب خطير في الوجه.

وخلال 30 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصدت على ما يتجاوز الـ7 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات من فنانين ومتابعيها، أبرزهم المطربة السورية أصالة نصري التي دونت: "سلامة قلّبك يارهامتي وماتشوفي شرّ.. والله يكون معك"، كما علقت الفنانة الشابة آية عبدالله، قائلة: "ألف سلامة عليكي، ربنا يقومك بألف سلامة".

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وكانت الإعلامية ريهام سعيد، كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منشورا ذكرت فيه: "حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا"، ودعا لها محبوها ومتابعوها بالشفاء.

تفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي ريهام سعيد معها عبر الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة، والتي جاء من بينها، تعليق الراقصة دينا، "حبيبتي ربنا يديكي العمر، شدة وتزول إن شاء الله تبقي زي الفل، ألف سلامة عليكي"، وكذلك الفنانة بدرية طلبة، "ربنا يطول في عمرك ويديكي الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذى والمؤذيين".

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