صور| ساندي: "سر السعادة إنك تلاقي حد يحبك ويخاف عليك"

"بص للحياة بإيجابية"، هكذا تحدثت المطربة ساندي عن مسببات السعادة من وجهة نظرها، مضيفة أن مجرد الشعور بالحب من قبل طفل أو التمتع بالصحة، أسباب تجعل الإنسان يعيش حياة سعيدة.

وكانت "ساندي" نشرت صورة على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، قائلةً: "سر السعادة في إنك تلاقي حد تحبه ويحبك ويخاف عليك زي ابنه أو بنته، كأنك حته منه عايزها تبقى في أفضل مكان حتى لو هتكون في يوم في مكانه أعلى يحبلك الخير كأنه ليه".

وتابعت: "سر السعادة في إنك تلاقي صحاب بوش واحد في ضهرك زي وشك، واقفين جنبك ساندينك حابينلك الفرحة مش مستكترينها عليك".

وأكملت: "سر السعادة في طفل بريء بيحبك من قلبه من غير أي طموح أو مصالح، في حضن بريء وابتسامه كلها طاقه إيجابية تديلك أمل في بكرة وتشوف مستقبل كبير في عنيه سر السعاده في صحتك في النفس اللي داخل خارج بيحمد ربك إنك عايش بصحة، ومستور في فرحة أبوك وأمك بنجاحك بحسهم ف حياتك اللي بالدنيا سر السعاده في حاجات كتير حوالينا بص للحياه بإيجابية".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت على أكثر من 17 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، أبرزها:" انتي سر السعادة، بقي قليل أوي لو لقينا الحاجات دي، سر السعادة بالنسبالي في كلامك اللي بيديني طاقة أيجابية أقدر أكمل حياتي وأوصل لأحلامي".

يذكر أن ساندي أعلنت طلاقها من المخرج حازم كتانة، ووالد ابنها الوحيد "راين"، بعد زواج استمر لعامين، خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة"، مع المذيعة راغدة شلهوب، في مارس الماضي، مشيرة إلى أن هناك علاقة ود تجمع بينهم كونه والد ابنها الوحيد.

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