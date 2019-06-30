مصادر: عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني

قالت مصادر مقربة من المطرب عمرو دياب، إنه لم يتزوج الفنانة دينا الشربيني رسميا حتى الآن، مشيرة إلى أنه ما زال متزوجا من زينة عاشور.

وأضافت المصار أن سجل عمرو دياب المدني، يظهر أنه تزوج مرتين، الأولى من الفنانة شيرين رضا وتاريخ انفصالهما عام 1994، والأخرى زينة عاشور.

وكانت صورة تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني، ظهرا خلالها بملابس سهرة رسمية أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت البعض يتساءلون عن حقيقة زواجهما، بعد أن نشرها الهضبة.

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صورة تجمع دينا الشربيني مع عمرو دياب في إسبانيا.. ومتابعون: "كده اتجوزوا ولا إيه؟"

الصورة أيضا نشرتها دينا الشربيني، على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، خلال تواجدها مع عمرو دياب في مدينة ماربيلا الإسبانية، أثناء إحياء "دياب" حفل زفاف لأحد أصدقائه، وهو ما جعل الجمهور يعتقدون أن "دينا" و"دياب" ارتبطا رسميا.

وكان آخر ظهور تلفزيوني للفنانة دينا الشربيني مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، فتحدثت للمرة الأولى عن الهضبة عمرو دياب، فوصفته بالشخصية الجدعة، كما أنه كان داعمًا لها في مسلسلها "زي الشمس"، قائلة: "جدع وإيجابي وداعم لينا، كان طاير بالمسلسل وبيتابعه ويشجعني"، مؤكدة أن "عمرو لسانه حلو ودائم النصيحة بناءا على نظرة وخبرة قويه وأنا بسمع الكلام على طول".

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