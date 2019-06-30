مايا مرسي تهنئ الشعب بذكرى ثورة 30 يونيو: المرأة المصرية ستظل مضحية لوطنها

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب ونساء مصر بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وأشارت "مايا" إلى أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقه ونقطة تحول في تاريخ مصر الحديث فهى الثورة التي خرج فيها شعب مصر الحر إلى جميع الشوارع والميادين منتفضاً ليعلن أمام العالم أجمع بكل قوة رفضه لاستمرار الظلم وإصراره نبذ قوى الظلام والتطرف والإرهاب، التي كانت تسعى للهدم وليس للبناء، وتخطط لتدمير الوطن وتفتيته لتحقيق مصالحهم الشخصية، إلا أن الشعب المصري الفطن تصدى بكل عزم وقوه لهذه المخططات الهدامة.

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كما أشادت "مايا" بالدور الذي قامت به المرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو، قائلة: "إن المرأة المصرية كانت بمثابة الجندي البطل الذي خرج إلى الميدان ملبياً لنداء وطنه، وكانت في مقدمة صفوف الثوار، وكانت معهم يدا بيد فلم تخف أو تترد أو تتراجع ولم تتنازل عن القيام بدورها تجاه وطنها وشعبها حبا وانتماءا له، وإخلاصا لتراب هذا الوطن الغالي".

وتابعت: "المرأة المصرية التي عرفت على مدار التاريخ بأنها امرأة قوية وصبورة ومضحية وعاشقة لوطنها لن تقبل أي محاولات لطمس هويتها، والتقليل من شأنها ومكانتها في المجتمع المصري".

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