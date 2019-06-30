فيكتوريا بيكهام تتلقى تهديداتٍ بالقتل.. والسبب "تي شيرت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من الوارد، أن يثير بعض المشاهير الجدل أحيانًا، أو يشعلون غضب الآخرين، سواء أكان ذلك بسبب تصريحاتهم الصادمة، أو إطلالاتهم الفاضحة، ولكن أن يصل الأمر إلى حد التهديد بالقتل، فذلك يُعدُ أمرًا خطيرًا ومبالغًا فيه.

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن تلقي مصممة الأزياء، فيكتوريا بيكهام، تهديداتٍ بالقتل بعد تصميمها "تي شيرت" لدعم المثليين.

ووفقًا للتقارير، تلقّت فيكتوريا، هذه الرسائل المُخيفة للمرة الأولى، خلال شهر أبريل الماضي، بعدما أعربت عن دعمها لزواج المصمم، مارك جاكوبس، من صديقه تشارلي ديفرانسسكو، عبر إنستغرام.

ولمواجهة ما تلقّتُه من رسائل تُسيء للمثليين، قررت فيكتوريا، تصميم "تي شيرت" خاص للاحتفال بشهر المثليين، وإحياء الذكرى الـ 50 لواقعة "أعمال شغب ستونوول"؛ الأمر الذي أدى لتلقّيها تهديداتٍ بالقتل مرةً أخرى.

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واستنادًا لما قاله صديقٌ مقرّب من نجمة "سبايس غيرلز" السابقة، لطالما كانت فكتوريا داعمةً للمثليين، كما أنَّ الكثير من أصدقائها مثليون، وكشف أيضًا عن أن فيكتوريا سرعان ما تلقّت تعليقاتٍ ورسائل مسيئة، عندما نشرت صورة لـ مارجاكوبس، وهو يقبّل صديقه في زفافهما، عبر حسابها على إنستغرام، لدعمهما ومباركة ما يفعلانه.

وفيما يتعلق بتهديدات القتل وتأثيرها، قال المصدر: "لدى فيكتوريا فريقٌ أمنيٌ، يعمل على مدار الساعة، وبالتأكيد لن يكون لدى أي شخص فرصة للتهور، ففيكتوريا امرأةٌ قوية ولن تهزمها تعليقات المسيئين".

وعلى الرغم مما أثاره الـ "تي شيرت" من استياءٍ للكثيرين، إلا أنه حظي على إعجاب العديد من المشاهير ومعجبي فيكتوريا.