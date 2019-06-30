51 إطلالة تضمّنتها مجموعة "مارشيسا" لرحلات 2020

يعود إلينا فصل الصيف حاملاً على روزنامته حفلات، ومناسبات، ومجموعات الرحلات التي ما زال المصممون العالميون يتابعون إطلاقها. ومن المجموعات المنتظرة في هذا المجال ما تقدّمه المصممتان البريطانيتان جورجينا شابمن وكيرين كرايغ من خلال دار Marchesa المعروفة بكونها تقدّم أزياءً تليق بأرقى حفلات البساط الأحمر.

51 إطلالة تضمّنتها مجموعة Marchesa لرحلات 2020، احتفلت بالأنوثة من خلال تصاميم قدّمت المرأة-الوردة بأبهى حلّة. فالورود كانت حاضرة في كل مكان: وتمّ تنفيذها بكشاكش التول والأورغنزا، أو بتقنيات ثلاثية الأبعاد كما رأيناها مطبوعة على الأقمشة، مزخرفة على الدانتيل، أو مطرزة على الخامات الفاخرة.

ألوان التصاميم التي تضمّنتها هذه المجموعة متنوّعة جداً وتضمّنت الوردي، البنفسجي، الأبيض، الفضي، الأزرق، الأصفر كما تزيّن الأسود بالأزهار الملونة التي أضفت لمسات الإشراق عليه. وقد تنوّعت الأزياء في القصّات والطرازات ولكن بقي القاسم المشترك فيما بينها هو الطابع الرومنسي الرقيق الذي تجلّى بأسلوب عصري يكمن فيه سرّ نجاح مصممتا Marchesa. واللافت كان استحضار أناقة العباية الشرقية من حيث التصميم والقصّات في 3 إطلالات أنيقة تضمّنتها مجموعة دار Marchesa لرحلات 2020. تعرّفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي:





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