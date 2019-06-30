تسريحة الشعر المبلل في المنزل في 5 خطوات فقط

اختارت النجمات موضة الشعر المبلل لعام 2019، حيث أصبح الـ "Wet Look"، أي أسلوب تسريحة الشعر المبلل من الصيحات الجمالية الرائجة والتي تتماشي مع مختلف قصات الشعر ومهما كان طوله؛ لكن ماذا لو قلنا لك أنه ليس عليك أن تقصدي صالون التجميل للحصول على تسريحة الشعر المبلل، إذ بإمكانك أن تنفذيها بنفسك لتحصلي على نتيجة محترفة في المنزل، بعد اللجوء إلى خطوات بسيطة جدًا.

وننشر إليك في هذا السياق دليل بسيط وسهل لتنفيذ تسريحة الشعر المبلل في البيت دون الحاجة لأي معدات خاصة، بل من الحواضر المتوفرة لديك.

طريقة عمل تسريحة الشعر المبلل في البيت

انطلقي أولًا من الشعر النظيف والمغسول، إن كنت تريدين تسريحة مبلولة ولكن مالسة، إعمدي إلى تمليس شعرك من الجذور حتى الأطراف.

مشطي شعرك جيدًا بواسطة مشط بأسنان رفيعة. يمكنك أيضًا اعتماد التسريحة مع شعر رطب قليلًا إن كان شعرك لا يميل إلى التجعد كثيرًا.

اختاري تسريحة الشعر التي تريدينها، فهل تودين الأسلوب المرجع للخلف، أم الشعر المفروق على الوسط أو على جانب معين؟

خطوات تسريحة الشعر المبلل

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- طبقي جل الشعر Gel والذي يتمتع بقدرة تثبيت كبيرة. إجمالًا ما يذكر ذلك على العبوة بعبارة Strong Hold، احرصي على عدم الإكثار من الجل منذ عملية التطبيق الأولى، بل ضعي كمية معتدلة ثم سرحي شعرك بالشكل الذي تريدينه، ثم طبقي المزيد لتثبيت التسريحة في مكانها. استعيني أيضًا بمشط رفيع لتوزيع الجل على شعرك بالتوازي وتحقيق التسريحة المرجوة.

- يمكنك ايضًا استخدام شمع الشعر لتحقيق نتيجة أكثر انسيابًا وتفادي الشعيرات الطائرة، لكن احذري من الإفراط في استخدامه.

- لتثبيت التسريحة والمحافظة على ترتيبها، اعمدي إلى رش كمية كافية من رذاذ الشعر المثبت مع التركيز على منطقة الجذور.

- يمكنك الاكتفاء بالشعر المالس أو اعتماد مظهر طبيعي أكثر من خلال تجعيد أطراف شعرك من خلال وضعها في راحتك والشد عليها.

- نفذي الخطوات البسيطة أعلاه وستحصلين على تسريحة الشعر المبلول بنتيجة متقنة ومحترفة توازي إطلالة النجمات.

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