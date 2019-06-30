أهم 5 نصائح للحصول على مكياج مميّز بتوقيع أشهر الخبراء

تسعى المرأة دائمًا الى تطبيق مكياج متكامل لا تشوبه شائبة، ولكن لسبب ما لا تحصل على مكياج مثالي كالذي يطبقه الخبراء الذي يكرّسون حياتهم لإتقان هذه الحرفة. لذلك، سنقدم لك أهم 5 نصائح من أشهر الخبراء، والتي تعد المفتاح للحصول على مكياج رائع يدوم طويلًا.

1- العناية بالبشرة

الحفاظ على روتين يومي للعناية بالبشرة، هو أحد أهم الخطوات التي تقوم بها المرأة لجعل بشرتها خالية من الشوائب والعيوب، والذي بدوره ينعكس إيجابًا على جمال الطلة عمومًا والمكياج خصوصًا. بالتالي، فإن التطبيق اليومي لمرطب غني وعالي الجودة أمر لا بد منه، فهو سيساعد بشرتك على أن تبقى ندية وخالية من التشققات التي تفسد المكياج بشكل كبير. من دون أن ننسى أهمية تنظيف البشرة يوميًا، من خلال استخدام غسول ملائم لنوعها.

2- استخدام قطرات العين

تحتوي قطرات العين على مكونات تقيد الأوعية الدموية في العين، مما يساعد في إزالة الاحمرار، وهذا المبدأ نفسه ينطبق على البثور أو أي احمرار على بشرة الوجه. بالتالي، ما عليك سوى استخدام قطرات العين، من خلال وضعها على قطعة من القطن ومسح المنطقة المصابة بالاحمرار أو الحبوب، فتزول خلال دقائق معدودة.

3- البرايمر

ينصح الميك اب ارتست باعتماد البرايمر باللون الخوخي أو المشمشي، فهو رائع للبشرة المتعبة والمصابة بالتصبغات والاسوداد، حيث يساعد على تصحيح لون البشرة وإخفاء البقع الداكنة، لا سيما ذات اللون الأزرق أو الأرجواني، فيجعلها مضيئة ومتوهجة.

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4- الفاونديشن

الطريقة الوحيدة التي تجعل مكياجك يدوم طويلًا بحسب الميك اب ارتست، هي تطبيق البرايمر ثم الباودر، ثم الفاونديشن، أو كريم الأساس. لذلك، طبقي في البداية البرايمر، من ثم استخدمي فوقه القليل من الباودر الشفاف ذي التركيبة الخفيفة. بعدها، قومي بتطبيق كريم الأساس بواسطة البيوتي بلاندر، فهي تضمن لك تغطية كامل محيط وجهك وتوزيع الفاونديشن بالتساوي، مما يضمن لك تغطية مثالية للبشرة.

5- ظلال العيون

إذا كنت تمتلكين عينين صغيرتين، فإن طريقة وضع ظلال العيون هي المفتاح في جعل عينيك أوسع وأكبر، بالتالي تجنبي استخدام الظلال الداكنة، واعتمدي بدلًا منها ظلال العيون الفاتحة في زاوية العين الداخلية، والكحل النيود على زاوية العين الخارجية. كذلك، اعملي على مزج ظلال العيون نحو الأعلى عند زاوية العين الداخلية، لأن ذلك يفتح الجزء الداخلي من العين فيجعلها تبدو أكبر وأوسع

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