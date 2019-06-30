نصائح للتغلب على فقدان الوزن بعد بلوغ سن اليأس

يعرف سن اليأس بأنه العمر الذى تنقطع معه الدورة الشهرية، نتيجة إنخفاض معدلات الإستروجين عند النساء، وغالبًا ما تبلغ المرأة سن اليأس على عمر يتراوح ما بين 45-55 عامًا.

وتختلف أعراض سن اليأس من شخص لأخر، ما بين انقطاع الدورة الشهرية، اضطرابات النوم، تساقط الشعر، نقص الوزن بشكل مفاجىء، ولكن يمكن التغلب على نقص الوزن بإتباع بعض النصائح منها كما ذكرها موقع "daily medical".

ضبط الوزن

- ينبغي على المرأة مراقبة الوزن بداية من سن الـ 40، أي قبل الدخول في سن اليأس، وذلك باتباع النصائح التالية.

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الخضروات والبورتين

- البدء بالوجبات الرئيسية بالخضروات والبروتين، وفي آخر الوجبة يمكنك تناول بعض النشويات، إذا كنت تشعرين بالرغبة في تناول المزيد من الطعام.

مزيد من الاسترخاء

حاولي الحصول على مزيد من النوم، سواء من خلال القيلولة، أو بتعزيز الاسترخاء عن طريق استنشاق عطر اللافندر، أو ممارسة تمارين اليوجا، أو تناول شاي البابونج.

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