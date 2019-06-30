"ريهام" تطلب الخلع: تخلى عني.. وبيقولي أنا مش متجوزك عشان أعالجك"

"أصيبت بالتهاب حاد في المرارة، وبدلا من أن يقف بجانبي، رفض تحمل نفقات جراحتي قائلا: أنا مش متجوزك عشان أعالجك"، هكذا تحدثت عن "ريهام.خ"، 25 عاما، دوافع تقدمها بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعين شمس، حملت رقم 947/2019 بعد 6 أشهر من الزواج.

تقول "ريهام" لـ"هن": "تزوجت بعد تعارف في إحدى المناسبات العائلية، تمت الخطوبة واستعدادات الزواج في يوم واحد، كنت أعيش أسعد أيام حياتي، عندما شعرت بأنني سأتزوج راجل به كل المواصفات التي تحتاجها أي فتاة".

وبحسب "ريهام": "تعرضت لأزمة صحية تطلبت تدخل جراحي لإزالة المرارة، لكن الصدمة أنه رفض دفع مصاريف العملية، قائلا: (أنا مش متجوزك عشان أعالجك)، بدأ سلوكه نحوي في التغير منذ علمه بمرضي".

صدام عنيف وقع بين "ريهام"، وزوجها بعد 6 أشهر من الزواج، بعدما تخلى عنها في أصعب أوقاتها، التى أريده فيها، حيث قام أهلى بدفع مصاريف المستشفى، والأنفاق على مرضى حتى أتممت شفائى، تفاديًا للمشاكل التى تحدث، وللحفاظ على بيتى الذى لم أتهنى به الا قليلًا.

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وتابعت: "عدم تحملة المسؤولية تجاهٍ، جعلني أطلب الانفصال بعد رفضه تطليقي، وقررت رفع دعوى خلع ضده".

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