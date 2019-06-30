نمط من حقائب اليد سيكون الأبرز لموسم خريف 2019.. إليك الأسعار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمكن أن يكون من المبكر البدء في تخمين أبرز الاتجاهات لخريف عام 2019، لكن حقائب التسوق المصغرة هي من الاتجاهات التي يُراهن عليها، على الرغم من أنه لا تزال تفصلنا عدة أشهر عن موسم خريف / شتاء 2019.

وطرح المصممون القدامى والجدد أحدث نمط من حقائب اليد المصغرة، وتأتي على شكل حقيبة التسوق لكن بحجم صغير، فإذا كنتِ من عشاق الحقائب المصغرة فسترغبين حتمًا في الحصول عليها.

ونظرًا لكون هذه الصيحة ناشئة وحديثة الولادة، فهناك بعض العلامات التجارية التي استحوذت عليها في الوقت الحالي، أبرزها العلامة التجارية الجديدة لحقائب المحبوبة حاليًا Medea، كما بدأت شركات البيع بالتجزئة ذات الأسعار المعقولة، مثل Urban Outfitters و Pixie Market، في احتضان هذه الصيحة؛ ما يعني أن الخيارات المتاحة واسعة ومتنوعة.

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وتراوحت أسعار الحقائب بين 550$، 990$، و144$، و600$، و1490$، و490$.

إليكِ أعلاه بعض الإصدارات المفضلة لهذا الاتجاه من الحقيبة الصغيرة .