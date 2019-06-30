أشهر العطور برائحة الفانيليا لإحساس رائع بالأنوثة والحيوية

باريس - لايف ستايل
.تعدّ الفانيليا واحدة من أكثر الروائح شيوعًا المستخدمة في العطور، فهي تمنح الصبايا إحساسا رائعا بالأنوثة والحيوية معًا، حسب الروائح الأخرى الموجودة في العطر، لهذا إن كنتِ تبحثين عن عطر برائحة الفانيليا المميزة جمعنا لكِ أشهرها لتختاري ما يناسبكِ.
Annick Goutal fragrance
مع هذا العطر سوف تشعرين بالنعومة والأنوثة، مع دمج رائحة الفانيليا بالباتشولي الخشبي، الذي يخلق رائحة غنية وعصرية للغاية، سوف يكون رفيقكِ طوال الوقت.
Tom Ford Tobacco Vanille fragrance
للحصول على رائحة الفانيلا الغنية والقوية فهذا العطر من توم فورد سيكون وافيًا بالغرض، ستشعرين كأنكِ في محل كعك يفيض بالسعادة، مع لمسة من الثقة.
Erbario Toscano Vaniglia Piccante
إذا كنتِ تحبين رائحة الفانيليا بقوة، فستقعين حتمًا بغرام هذا العطر، مع رائحة الفانيليا الدفاءة الممزوجة بالكراميل والعنبر وخشب الصندل، هذا العطر قوي بعض الشيء، لهذا خصّصيه للمناسبات المسائية.
Ligne St. Barth West Vanille Indies
هذا العطر عبارة عن فانيليا غنية وكريمة مع حليب الكراميل، مركزة بشكل عالٍ، تلهمكِ إحساسًا بالرقة والجاذبية، سوف تندمجين مع الطبيعة بشكل كبير مع هذا العطر.
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