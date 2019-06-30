أجمل عطور الصيف مِن وحي النجمات العالميات

تعدّ النجمات العالميات مرجعا لكثيرات من الشابات لاختيار إطلالاتهن، ومن بين الخيارات التي يعتمدنها النجمات والتي تلقى اهتمام معجباتهن العطر الذي يتألقن به، ولصيف 2019 اخترنا لك بعض العطور التي لا تتخلى عنها النجمات والتي يمكن أن تكون خيارك لهذا الصيف.



1- تايلور سويفت وعطر Escada Moon Sparkle

من المعروف عن النجمة الشابة تايلور سويفت عشقها لكل ما يعكس حيوية في إطلالاتها. وهي تختار دائماً عطر Escada Moon Sparkle وهو عطر زهري –فواكه، يتألف من مقدمة من رائحة الكشمش الأسود والحمضيات والفراولة والتفاح الأحمر، أما قلب العطر فتفوح منه رائحة الفريزيا والبلسة الحلوة والياسمين والورد. وتأتي قاعدة العطر بتركيبة خشب الصندل والعنبر والمسك وتوت العليق.



2- سيينا ميلير وعطر Jo Malone French Lime Blossom

سيينا ميلير بدورها تختار عطر Jo Malone French Lime Blossom وهو عطر زهري - عشبي يتألف من مقدمة بخلاصة البارغموت والبرتقال المر فيما تفوح من قلبه رائحة نبات الطرخون وبراعم الزيزفون والياسمين والورد وزنابق الوادي. أما قاعدة العطر فغنيّة بشمع العسل.

3- إيما روبرتس وعطر Dior Pure Poison

إيما روبرتس صاحبة الشخصية الهادئة تختار عطر Dior Pure Poison الذي يناسب شخصيتها. وهو عطر زهري مع مقدمة من رائحة البرتقال واليوسفي السيسيلي والبارغموت والياسمين. أما قلب العطر فغنيّ ببراعم البرتقال والجاردينيا في حين تتكوّن قاعدته من خشب الصندل، وأخشاب الأرز، والعنبر الأبيض والمسك الأبيض.

4- آن هاثاوي وعطر CHANEL Chance Eau de Toilette

آن هاثاوي صاحبة الإطلالات الأنثوية الهادئة، تختار عطر CHANEL Chance Eau de Toilette، وهو عطر تشيبر – زهري، يتألف من مقدمة بخلاصة الأناناس وزهور السوسن والباتشولي والفلفل الوردي والصفير. أما قلب العطر فغنيّ بالياسمين والليمون والورد، في حين تتكون قاعدته من المسك والباتشولي والفانيلا ونجيل الهند.

5- فيكتوريا بيكهام وعطر Creed Royal Water

فيكتوريا بيكهام صاحبة الشخصية القويّة والجريئة تختار عطر Creed Royal Water وهو عطر حمضيات - أروماتك للرجال والنساء معاً. تأتي مقدمة العطر غنيّة بالحمضيات والنعناع فيما تفوح من قلبه رائحة توت العرعر والريحان وتتكوّن قاعدته من المسك ودهن العنبر.

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6- أوليفيا باليرمو تختار Idylle Guerlain

مدوّنة الموضة والتي باتت أكثر من أيقونة في عالم الجمال والموضة بالنسبة إلى كثيرات من الشابات والسيدات، تختار عطر Idylle Guerlain وهو عطر زهري يتألف من مقدمة غنيّة برائحة الفريزيا والورد وتوت العليق والليتشي، أما قلب العطر فمن الياسمين وزنابق الوادي والفاوانيا والزنبق وزهرة الليلك. وتأتي قاعدة العطر بتركيبة المسك والباتشولي.

7 إيما ستون وعطر CHANEL Gardenia

تختار إيما ستون بشخصيتها الهادئة عطر CHANEL Gardenia وهو عطر زهري مع مقدمة من رائحة براعم البرتقال وروائح عشبية. أما قلب العطر فتوح منه رائحة الفواكه ومسك الروم والياسمين والجاردينيا. وتأتي قاعدة العطر بتركيبة خشب الصندل والباتشولي والمسك ونجيل الهند وجوز الهند والفانيلا.

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