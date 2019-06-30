مجوهرات النجمات بملايين الدولارات على السجادة الحمراء دون تكلفة

في هوليوود، وخلال مناسبات السجادة الحمراء كالأوسكار وجوائز الغرامي وغيرهم، لا يمكن أن تكتمل اطلالات النجمات الفاخرة دون اضافة بريق خاص من المجوهرات عليها.

وبحسب خبراء المجوهرات، تبلغ قيمة مجوهرات النجمات على السجادة الحمراء بين 200 ألف دولار أميركي ومليون دولار، وهم لا يتكلفون قرشًأ واحدًأ على ذلك.

في الحقيقة ان علامات المجوهرات يعيرون هذه القطع للمشاهير بهدف تسويقها، الا أن ذلك لا يضمن أنهن سيرتدينها، فبالفعل، تستعير منسقة الموضة حوالي 6 قطع مجوهرات للفستان الواحد وعلى أساسها يتم اختيار التصميم الأنسب لارتدائه. وبعد ذلك يجب اعادة المجوهرات بعد الحفل. طبعًأ العملية مؤمنة جدًأ بدءً من دور منسقة الموضة لاختيارها، وصولًأ للمشاهير، السجادة الحمراء وأخيرًأ اعادتها وطبعًأ عليها تأمين خاص.

أين يكمن الخطر؟

الخطر الأكبر يكون على السجادة الحمراء، عندما ترتدي النجمة المجوهرات، اذ من الممكن أن تقع دون أن يلاحظ أحد، وبسبب ذلك، يبقى الجميع في حال استنفار الى حين اعادتها بشكل سليم. فهناك أسباب عدبدة لفقدانها، كأن تقع الأقراط على سبيل المثال، أو لأن تُفك عقد السوار أو ترتخي وغيرها من الأسباب المتنوعة…

تسويق ودعاية

من جهة أخرى هناك بعض علامات المجوهرات تدفع للنجمات لكي يرتدين مجوهراتها وتسويقها على مواقع التواصل الاجتماعي. فتلك الطريقة تعتبر كاعلان خاص لهذه القطع دون أي تكلفة زائدة من قبل العلامة.

Advertisements

الزمن يتغير

ان السوق لم يكن في القدم كذلك، فاليزابيت تايلور وجوان كولينز وغيرهم كثر من نجوم العصر الذهبي، كان يشترون المجوهرات الخاصة بهن ويتألقن بهن في مناسباتهن المهمة، ولم يتلقوها كوسيلة للتجربة أبدًأ. الا أن اليوم ومع بروز وسيطرت مواقع التواصل الاجتماعي، تغير كل شيء وبات التسويق هو الفكرة الأساسية لدى الدور..

قد يهمك أيضا:

"Folli" تكشف عن مجموعة جديدة من المجوهرات الراقية

ابتكارات مميّزة بالفضة في تشكيلة "مون بلان" من المجوهرات الراقية للمرأة