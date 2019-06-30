فساتين سهرة باللون الوردي في 2020 تخفي عيوب الجسم

اذا كنتِ تسعين للظهور بإطلالة حيوية وناعمة فليس هناك أنسب من فساتين السهرة المصممة باللون الوردي الباستيلي والتي هيمنت بشكل كبير على مجموعات أزياء كروز 2020، وفي السطور التالية طالعي أحدث الموديلات وأختاري منها ما يساعدك في الظهور بقامة خالية من العيوب.

- لازمت صيحة فساتين السهرة المنفوشة إطلالات عارضات ماركات كبيرة مثل باميلا رولاند Pamella Roland وجيني بيكهام Jenny Packham، وبخلاف كونها من التصاميم الفخمة يُنصح بها دائمًا لأنها تساعد في إخفاء القسم السفلي الممتلئ من القامة.

- تربعت صيحة فساتين السهرة ذات الأكتاف النافرة على عرش موضة 2020، فتألقت بها عارضات بلومارين Blumarine و بيبو موهاباترا Bibhu Mohapatr، أستعيني بواحد من تلك الموديلات لتظهرك بأكتاف أعرض.

- استمالت موضة فساتين السهرة المطوية Wrap dresses أشهر المصممين، فرأيناها في مجموعات بلومارين Blumarine وألكسيس مابي Alexis Mabille، وهى وسيلتك المضمونة لإخفاء ترهلات الخصر.

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- اذا كنتِ ترغبين بقامة ممشوقة ومثالية لا تترددي في إعتماد فساتين السهرة بالخصر العالي كما في مجموعات آندرو جن Andrew Gn، الفساتين المزينة بشق طويل من الأمام من ألكسيس مابي Alexis Mabille وفساتين حورية البحر من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka.

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