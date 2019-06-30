"أين تخرج الليلة؟".. مواعيد وأسعار عروض المسرحيات في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تعتبر المسارح من النزهات الراقية والليلة التي تناسب الكثير من الأسر المصرية خصوصًا المسرحيات الكوميدية. "الخليج 365" يقدم لكم أبرز المسرحيات وأماكن دور العرض، وأسعار التذاكر وفقا لموقع " ticketsmarche".

- ثلاث أيام في الساحل:

بطولة نجم الكوميديا ا الفنان محمد هنيدي، ومجموعة من ألمع نجوم الكوميديا والنجوم الشابة، وذلك على مسرح كايرو شو بفندق موڤينبيك - مدينة الإنتاج الإعلامي- ٦ أكتوبر.

سعر التذاكر: 300 جنيه للدرجة الثانية، و450 للدرجة الثالثة، و700 للأولى. ويبدأ الحفل من الساعة التاسعة مساءً.

- مسرحية خبيتنا:

من بطولة نجم الدراما المصرية محمد صبحي، ويقدم فيها قضايا سياسة ومشاكل مجتمعية، وهذا بالاشتراك مع نجوم جديدة شابة، وتُعرض على مسرح سنبل مدينة سنبل- طريق مصر اسكندرية الصحراوي مخرج 4

سعر التذاكر: 200 جنيه الدرجة الثالثة، 300 جنيه الثانية، و500 الأولى. و700 لـVIP ، وسياسة الأطفال يحسب من سن 5 سنوات.

يبدأ العرض الساعة السابعة مساءً.

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- مسرحية أبو كبسولة:

تُعرض في الإسكندرية، وبدأت أول عرض لها في القاهرة أول أمس على المسرح العائم بالمنيل وتستمر حتى 15 يوما.

وسعر التذكرة 25 للدرجة الثالثة، و50 للدرجة الثانية، و100 للدرجة الأولى.

- مسرحية جريمة في المعادي:

تُعرض "جريمة في المعادي" للنجم أشرف عيد الباقي، مع باقة من النجوم الشباب، من الخميس إلى السبت في التاسعة مساءً، على مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد.

أسعار التذاكر: 120 جنيها درجة ثالثة، و200 درجة ثانية، و300 درجة أولى.

- عروض مسرح ساقية الصاوي:

تقدم ساقية عبد المنعم الصاوي بعض العروض المسرحية للشباب، ومنها مسرحيتي أبيض وأسود، لمسة ولعبة. وتتراوح أسعار العروض الساقية من 20 إلى 150 جنيها، حسب الدرجة والتوقيت.