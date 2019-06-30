بالصناديق الكرتونية.. هكذا تزين ديكور منزلك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لا يرغب الكثيرون بالاحتفاظ بالصناديق الكرتونية التي تستخدم عادة لحفظ السلع الجديدة، ويتم التخلص منها برميها في القمامة.

إلا أن بالإمكان الاستفادة من الصناديق الكرتونية وإعادة استخدامها في بعض الحيل بالديكور، بحسب موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" ونشره موقع "ae 24":

1- تجزئة الصناديق الكرتونية واستخدامها لتقسيم الأدراج في المنزل.

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2- تصميم بعض نماذج الزينة من الصناديق الكرتونية على شكل قلوب.

3- يمكن إعادة تأهيل الصندوق الخشبي المستعمل وتحويله إلى طاولة صغيرة مع رف للتخزين.

4- تصميم منظم أنيق قابل للطي يستخدم لحفظ وترتيب الكتب والمجلات.

5- نماذج ثلاثية الأبعاد مميزة مصنوعة من الصناديق الكرتونية بعد تغطيتها بالورق الملون.