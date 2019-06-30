الحذاء الرياضي مع ملابس رسمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 01:37 مساءً - تختار السيدات خلال فصل الصيف الصنادل والفليب فلوب، وجميع الأحذية المفتوحة، بسبب أجواء الصيف الحار، ولكن لا يمكنكِ الاستغناء عن الحذاء الرياضي من آنٍ لآخر . لذلك ، إليكِ طرق تنسيق الحذاء الرياضي مع الملابس الصيفيّة :

الحذاء الرياضي مع البدلة الرسمية

الحذاء الرياضي مع البدلة الرسمية

موضة البدلة الرسمية لا تنتهي، لذلك يمكنكِ تنسيق صيحة البدلة الرسمية خلال صيف 2019 مع حذاء رياضي وحقيبة الكلاتش .

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الحذاء الرياضي مع صيحة الكاروهات

الحذاء الرياضي مع صيحة الكاروهات

نسّقي بنطلون الكارو مع حذاء رياضي من دار بالنسياغا، وتيشيرت صيفي، لاطلالة عمليّة ومريحة .

الحذاء الرياضي مع البناطيل الفضفاضة

الحذاء الرياضي مع البناطيل الفضفاضة

اجمعي بين الاطلالة الرسمية والكاجوال كما فعلت مدونة الموضة العالمية أوليفيا باليرمو، فيمكنكِ تنسيق بنطلون فضفاض رسمي من اللون الأسود، مع قميص نسائي من اللون الأبيض، وحذاء رياضي من اللون الأبيض من ألكساندر مكوين .

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الحذاء الرياضي مع التنورة الميدي

الحذاء الرياضي مع التنورة الميدي

نسّقي الحذاء الرياضي من دار كلوي مع تنورة ميدي جلد و بلوزة من لون مختلف ، أو يمكنكِ اختيار الحذاء الرياضي من "غولدن غوز"، مع تنورة ميدي كارو، وتوب من اللون الأبيض .

الحذاء الرياضي مع الاطلالة المونوكروم

الحذاء الرياضي مع الاطلالة المونوكروم

نسّقي الحذاء الرياضي مع اطلالة مونوكروم خلال فصل الصيف، فيمكنكِ اختيار بنطلون وتيشيرت من اللون نفسه، مع حذاء رياضي أبيض وحقيبة براند.

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الحذاء الرياضي مع صيحة البولكا دوت

الحذاء الرياضي مع صيحة البولكا دوت

من قال إنه لا يمكنكِ دمج صيحتين في آنٍ واحد ؟ نسّقي فستان ميدي من صيحة البولكا دوت مع حذاء رياضي وحقيبة كبيرة الحجم .

وأنتِ هل تحبّين اطلالة الحذاء الرياضي خلال فصل الصيف ؟ شاركينا رأيكِ عبر موقع "الخليج 365.نت" .