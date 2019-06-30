مشرف مبادرة "سرطان الثدي": سوسن بدر الوجه الدعائي .. وتدريب 2500 طبيبه لدعم الحملة

في مبادرة رائعة دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطلق وزارة الصحة الحملة القومية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، لتضع بذلك المرض الخبيث الأكثر شيوعًا بين نساء مصر المصابات بالأورام تحت حصار المبادرة الرئاسية، حيث تستهدف المبادرة توقيع الكشف والفحص على 28 مليون سيدة في 27 محافظة.

وأعلن الدكتور حمدى عبدالعظيم، المشرف العام على مبادرة دعم صحة المرأة، أستاذ علاج الأورام بقصر العينى، أن المرحلة الأولى من مبادرة الكشف عن سرطان الثدى ستنطلق فى 9 محافظات وتستهدف الوصول إلى أكثر من 5 ملايين سيدة فوق سن الـ35 عاماً.

وقال "عبدالعظيم"، لـ"الوطن"، إن الحملة بدأت فى تدريب الطبيبات والممرضات من أجل الاستعداد لبدء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن سرطان الثدى على أيدى كبار الأساتذة والاستشاريين، مؤكداً أن عدد الطبيبات اللائى تم تدريبهن وصل إلى ما يقرب من 2500 طبيبة لإجراء الكشف فى الوحدات الصحية على أن يكون هناك فحص دورى للسيدات كل عام.

وأضاف المشرف العام على مبادرة "دعم صحة المرأة" أنه تم التدريب فى قصر العينى بقسم الأورام، وصحة المرأة بالإسكندرية، ومعهد ناصر، وطب المنصورة، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة سيكون هناك تدريب فى عين شمس وفى أسيوط، والزقازيق.

وأوضح أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى تستهدف تدريب كل طبيبات "الرعاية الأولية" فى مصر، وستشمل الحملة طبيبات وممرضات فقط من خلال سيارات متنقلة ومؤمنة على أعلى مستوى.

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"عبدالعظيم": استعنا بـ"سوسن بدر"بعد دورها "عايدة" في مسلسل أبو العروسة لتكون الوجة الدعائي للحملة .. ودربنا 2500 طبيبةوالكشف والعلاج مجاناً.

وأكد أستاذ علاج الأورام بقصر العينى أن تدريب الطبيبات سيتم بشكل محترف على أشعة "الماموجرام" لأن البعض يثير بلبلة حولها بأنها غير دقيقة، لذلك لجأت وزارة الصحة لكبار المتخصصين فى الأشعة واللجنة التى تم تكليفها بالإشراف على الحملة من البداية لها الحق فى الاستعانة بمن تراه إضافة لتطوير الحملة.

وطالب جميع مؤسسات الدولة بمساندة المبادرة لنجاحها وعدم تخوف السيدات من عملية الكشف المبكر لأنه يساعد فى الشفاء بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن سرطان الثدى الأكثر انتشاراً بين السيدات بنسبة 35% من إجمالى معدلات الإصابة بالسرطان بين السيدات، وثانى أكثر أنواع السرطان انتشاراً بنسبة 17.9%، ويصل معدل الإصابة بسرطان الثدى إلى نسبة 50% بين السيدات تحت سن 50 عاماً.

وحول الحملة الإعلانية للحملة قال: استعنا ببعض المشاهير كالفنانة سوسن بدر واخترنا مجموعة شعارات مثل "صحتها هى قوتها.. وعشان عاوزين نطمن على كل سيدات مصر"، مضيفاً أن مبادرة رئيس الجمهورية ستطبق فى كل المحافظات وسيكون الكشف والعلاج بالمجان لأن "الست المصرية هى صحة مصر"، وتابع: سنظل نستعين بالمشاهير واستخدام الشعارات التى تثير شغف السيدات لضمان الإقبال على المبادرة.

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