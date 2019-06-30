أسرة أمريكية تعيش على أطعمة منتهية الصلاحية لمدة عام

هل يمكن أن يعيش إنسان لمدة عامل كامل على تناول أطعمة منتهية الصلاحية؟ سؤال أجاب عليه رجل من ولاية ميريلاند الأمريكية، بالإيجاب، بعدما قرر هو وأسرته العيش على الأكلات المنتهية الصلاحية 12 شهرا.

وعاد "سكوت ناش"، من رحلة استغرقت 6 أشهر، ليتناول عبوة من اللبن الزبادي، انتهت صلاحيتها منذ نصف عام، كان قد تركها في الثلاجة.

ولم يواجه سكوت أي مشكلات صحية بعد تناول العبوة، رغم انتهاء صلاحيتها، وهو ما جعله يفكر في كيفية تحديد الشركات تواريخ انتهاء صلاحية الأطعمة.

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وأوضح أن هناك غموضًا كبيرًا حول صلاحية الأطعمة، مضيفًا أن الشركات لا تحدد ما إذا كانت الأطعمة تفقد جودتها بعد التاريخ المدون أم أنها تصبح غير صالحة للاستهلاك.

وقرر سكوت وعائلته خوض تجربة تناول جميع أنواع الأطعمة من الزبادي إلى اللحوم، المنتهية الصلاحية، كما استهلك قالبا من الزبدة رغم تعفنه، لتركه وقتا طويلا في الثلاجة.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، يرى سكوت أنه رغم تعرض الأطعمة للتلف والتعفن، لكن انتهاء الصلاحية لا يعني التخلص منها، بل هناك مؤشرات أخرى كالطعم والرائحة والمظهر، هي التي تحدد ما إذا كانت المأكولات صالحة للاستهلاك أم لا.

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