أجمل فساتين الزفاف بتوقيع أشهر المصممين اللبنانيين في 2019

قدّم العديد من المصممين اللبنانيين خلال أسبوع "الهوت كوتور" فساتين زفاف فخمة ومواكبة لآخر صيحات الموضة. نبدأ مع المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab وفستان الزفاف البرّاق، وهو بلون النيود والقماش الشفاف، ومزين بلمسات برّاقة باللون الفضي، مع تصميم Ball Gown، وإرتدت العروس طرحة تول طويلة، كما قدم المصمم جورج حبيقة Georges Hobeika فستان زفاف A Line مرصع بتطريزات ذهبية بتصميم حلزوني، مع أكمام شفافة مرصعة بفصوص برّاقة، وإكتملت الإطلالة بالطرحة المطرزة قد يهمك أيضًا: - إيلي صعب يستوحي مجموعته الجديدة من حكايات عروس البحر Advertisements - إيلي صعب يُضيف بعض التعديلات البسيطة على أزياء المحجبات .

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