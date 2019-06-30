لمحبي الانتعاش.. طريقة تحضير سموثي البرتقال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
حضير مشروب سموثي البرتقال على طريقة موقع "كوكباد"المتخصص في الطعام.
نصف كوب برتقال
نصف كوب أناناس
كوب كاجو (منقوع)
2 مكعبات الثلج
4 اكواب ماء
ربع ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير:
لإعداد حليب الكاجو: يصفّى الكاجو من الماء ويغسل، ثم يضاف مع أكواب الماء والملح إلى الخلاط الكهربائي. ويتمّ خلط هذه المقادير على سرعة عالية، لمدة ثلاثين ثانية. ثم، يوضع هذا المزيج في البرّاد.
بعدها، يمزج حليب الكاجو البارد وبقيّة المقادير في الخلاط الكهربائي، بهدف الحصول على مزيج متجانس وأملس. يقدّم على الفور في كوب مزين بقطعة من البرتقال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.