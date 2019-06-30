ماسكرا من الألياف الطبيعية لرموش جذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 10:37 صباحاً - في ظلّ تضافر جهود العلامات التجارية على تقديم أفضل المنتجات التي تُعنى بجمال المرأة، باتت الخيارات أمامك واسعة ومتنوّعة. ولكن يبقى الاختيار مرتبطاً بحاجاتك وأسلوب التبرّج الذي ترغبين اعتماده في مشاويرك اليومية أو في مناسباتك الهامة. وتشكّل الماسكرا أحد أبرز هذه المستحضرات خاصة بالنسبة إلى السيدات اللواتي يعتمدن أسلوب مكياج ناعم، حيث يقتصر خيارهن على الماسكرا وأحمر الشفاه الغلوس. ومع تطوّر التركيبات التي تدخل في صناعة الماسكرا، بات هذا المستحضر أساسياً لنجاح مكياج العيون وإضفاء لمسة جاذبية عليها.

في ما يأتي أبرز أنواع الماسكرا المؤلفة من الألياف الطبيعية والغنية التي تمنح رموشك مظهرا كثيفاً وطويلاً إنما بطريقة طبيعية، يمكنك اختيار ما يعجبك منها لتزيّني بها مكياجك في أهم المناسبات هذا الموسم.



Glossier Lash Slick

تركيبة الألياف من Glossier تعتبر الماسكرا المفضلة للاستخدام اليومي. يكفي أن تمرّري فرشاة الماسكار مرتين على الرموش حتى تبدو كثيفة وجذابة. تتميّز هذه الماسكرا بأليافها الصغيرة ما يمنح رموشك طولاً وكثافة إنما بمظهر طبيعي جداً.

Glossier



Covergirl Super Sizer Fibers Mascara

هي ماسكرا بسعر معقول جداً، تعمل بفضل تركيبة الألياف الغنيّة على تطويل الرموش وفصلها عن بعضها البعض كما تساعد فرشاتها المبطنة ذات الشعيرات المتداخلية على تغطية الرموش بالكامل.

Covergirl



Dior Diorshow Lash-Extension Effect Volume Mascara

استطاعت علامة ديور أن تسجّل نجاحاً كبيراً مع إطلاقها هذه الماسكرا التي تحتوي على نسبة قليلة من الألياف المجهرية الصغيرة التي تتشبث بالرموش بطريقة طبيعية جداً، فتجعلها تبدو أطول وأكثر كثافة دون أن تتكتّل.

Dior



L’Oréal Paris Voluminous X Fiber Mascara

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تتألف هذه الماسكرا من فرشاتين، الأولى تعتبر تمهيدية والثانية مليئة بالألياف بحيث يمكنك التقليب بسسرعة للأمام والخلاف لخلق مظهر كثيف جذاب لرموشك.

L'Oréal



Lancôme Cils Booster XL Super-Enhancing Mascara Base

هذه الماسكرا هي مستحضر تمهيدي يحتوي على الألياف، يشبع الرموش بطبقة سميكة من الألياف المجهرية فتبدو كثيفة ومتباعدة بشكل جذاب، ثم تأتي الماسكرا التي تفضلينها لتضع لمستها النهارية وتجعل رموشك تبدو بمظهر جذاب وساحر يزيد من جمال عينيك.

Lancôme

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