مايلين كلاس تتألّق بفستان طويل سعره 99 جنيهًا إسترلينيًّا

تستعدّ النجمة العالمية مايلين كلاس، ذات الـ41 عاما، لاستقبال طفلها الثالث، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، والتقطت عدسات مصوري البابارتزي صور عدة للنجمة، وذلك أثناء توجهها إلى أحد الاستوديوهات الموجودة في لندن.

وظهرت مايلين كلابس مرتدية فستانا طويلا باللون الأزرق، وهو واحد من مجموعة تصميمات دار أزياء "Seraphine"، ووصل سعره إلى 99 جنيها إسترلينيا.

يذكر أن مايلين كلاس أم لطفلين وهما "آفا" البالغة من العمر 11 عاما، و"هيرو" ذو الـ7 أعوام.

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