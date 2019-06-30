5 مشاكل صحية تصيب جلد البشرة من الأشعة الحارقة

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، تتأثر بشرة الفتيات بسبب أشعة الشمس الحارقة.

وعرضت صحيفة "إنديا توداي" بعض المشاكل التي تتعرض لها البشرة، مثل التعرق الشديد، والطفح الجلدي، توضحها على النحو التالي:

الطفح الجلدي

الحرارة تؤثر على جلد البشرة، حيث تضغط عليه مما تسد الأوساخ والغبار قنوات التعرق في الجلد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى طفح جلدي أو بثور ونتوءات صغيرة.

الجفاف

ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى التعرق الشديد، ويصبح الجسم في حاجة كبيرة لتناول المياه، وإذا لم يتم ذلك، يصبح الجلد جاف متهيج وأكثر عرضة لحروق الشمس.

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حروق الشمس

شمس الصيف قاسية وتؤدي إلى تلف البشرة، وتسبب البقع الحمراء والطفح الجلدي، وعادة ما يصيب ذلك أصحاب البشرة الحساسة.

حب الشباب

العرق الذي تسببه الأشعة الحارقة تجعل الجلد مغناطيس للأتربة والأوساخ والتلوث، فالحرارة والأوساخ تؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور، حيث يسد الغبار مسام الجلد بينما تمنح الحرارة للبكتيريا بيئة مثالية للنمو.

الالتهابات البكتيرية

الحرارة توفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا الموجودة في كل مكان، ولا يمكن رؤيتها، والأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام ويتنقلون في الأماكن المزدحمة هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية المتعددة.

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