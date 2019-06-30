أبرز صيحات المكياج لإطلالة صيفية مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

مع اقتراب فصل الصيف ستفضلين روتين الجمال اليومي أن يكون بسيطاً ولكن في الوقت ذاته متجدد، حسب ما جاء فى مجلة "BAZAAR".

في هذا الموسم لا تترددي من تجربة آخر صيحات المكياج، من النيون الذي يستمر في كونه أحد الصيحات الأكثر شعبية لهذا الموسم إلى الآيلانر الغرافيكي المميز.

آيلاينر نيون:

إذا كنت لا تريدين أن تجربي النيون كمحدد للعيون، يمكنك وضع خط رفيع فوق العين مع مسكارا وكحل داخل العين، لن يأخذ الكثير من الوقت لكن في حالة تنفيذه بطريقة صحيحة سيظهر كما أن هناك فريق مكياج بأكمله وراء هذه الإطلالة.

جفون لامعة:

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في هذا الموسم ستجدين لون الظلال الدراج الوردي الدافئ، بإمكانك وضع ظلال لامعة فوق الظلال العيون لتعطيها مظهر مسائي انيق كما المغنية رينا أورا.

جفون وشفاه نديّة:

من أجمل صيحات الموسم، جفون وشفاه بنفس اللون مع لمعة الوجنتين. تليق بجميع ألوان البشرة

الآيلاينر الجرافيكي:

تحديد العينين أصبح فن بحد ذاته ومن الصيحات الدارجة هذا الموسم، يمكنك وضع آيلاينر باللون الاسود أو بإدخال الوان آخرى تبرز شكل العين وتخرج الفانة بداخلك