علاج جديد للصلع باستخدام الخلايا الجذعية

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

قد يكون علاج الصلع في الأفق القريب، بعد أن توصل العلماء إلى كيفية زراعة كمية غير محدودة من الشعر الطبيعي المستخرج من الخلايا الجذعية.

وفي دراسة أجريت على الفئران، تم تطعيم الخلايا الجذعية البشرية، ومن ثم زرعها بعد ذلك تحت الجلد، وأدت إلى نمو الشعر بشكل طبيعي، ووُصف العمل بأنه تقدم كبير، يمكن أن يساعد ملايين الأشخاص الذين يعانون من الصلع لأسباب مثل العمر أو الجينات أو المرض، حسب ما جاء فى موقع"24 الإماراتي".

وكشف علماء من معهد سانفورد بورنهام بريبيس ديسكفري الطبي اكتشافهم، في مؤتمر الجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية في لوس أنجلوس يوم الخميس الماضي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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والتزمت شركة ستيمسون ثيرابيوتكس في الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل بتطوير التكنولوجيا التي يأمل الخبراء تطبيقها على البشر في المستقبل القريب.

وقال الدكتور أليكسي تيرسكيخ "بروتوكولنا الجديد الموصوف اليوم يتغلب على التحديات الرئيسية. الآن لدينا طريقة قوية للغاية يتم التحكم بها، لتوليد شعر طبيعي ينمو من خلال الجلد باستخدام مصدر غير محدود لخلايا الجلد البشري".

وتعمل التقنية باستخدام خلايا تسمى الحليمات الجلدية، والتي توجد في بصيلات الشعر، وتتحكم في نمو الشعر وسمكه وطوله.

وتستمد خلايا الحليمة الجلدية من الخلايا الجذعية المحفزة، التي تعمل مثل الخلايا الجذعية الجنينية من الخلايا البالغة الطبيعية.