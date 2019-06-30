الاستيقاظ مبكرا يقي من الإصابة بسرطان الثدي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بريطانيون في جامعة بريستول، أنَّ السيدات اللاتي يستيقظن في الصباح الباكر أقل عرضة بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 48% للإصابة بسرطان الثدي.

وتعتبر تلك أخبار سعيدة لمن يستيقظون في وقت مبكر، ولكنها ليست الفائدة الوحيدة التي تأتي من ذلك فهناك العديد من الفوائد للاستيقاظ في الصباح الباكر، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

شيء جيّد للحفاظ على الصحة العقلية

الاستيقاظ في وقت يجعلنا متحمسين ونشعر بحيوية بشكل كبير، فتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا يرتبطون بأنواع الشخصية الإيجابية، بينما تبين أن الأشخاص الذين يستمرون بالنوم في الساعات الأولى يعانون أكثر من القلق والاكتئاب.

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الاستيقاظ مبكرا يجعل بقية اليوم أسهل

مَن يستيقظون صباحا لا يشعرون بالراحة في يومهم فقط، بل غالبًا ما يتم إعدادهم بشكل أفضل بقية اليوم، فيمكنهم الحصول على وجبة إفطار لذيذة، وممارسة بعض التمرينات الرياضية والتخطيط ليومهم بشكل صحيح وتتمتع شخصياتهم بهدوء أكثر ولذلك على الأرجح يصلون إلى العمل بشكل مسترخياً ومريحًا وجاهزًا لبدء يوم العمل.

مَن يستيقظ مبكرا يعيش لفترة أطول

غالباً ما تكون الرفاهية النفسية والجسدية مرتبطان بعضهما ببعض، والنوم ليس استثناءً فتشير دراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام إلى أن من يستيقظون متأخرا أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة وأمراض الجهاز التنفسي.

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