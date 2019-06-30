قصة مدرب سباحة اغتصب فتاتين في أكتوبر: استدرجهما بـ"تعالي أوصلك"

واقعتان تكررتا في أوقات متقاربة، شهر واحد تقريبًا فصل القصة الأولى عن الثانية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم باغتصاب فتاتين في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إذ اعتاد الشاب الذي يعمل مدرب سباحة مراوغة الفتيات، واستدراجهن لاغتصابهن.

القصة الأولى

كانت الفتاة العشرينية، خارجة من أحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر، حينما رأت شابا بسيارة ينتظرها أمام المول، بكل لباقة عرض عليها توصيلها إلى بيتها، في البداية رفضت، وتكرر الرفض، ولكنه ألح، ذهبت الفتاة معه على استحياء، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة.

الشاب غير طريقه خلال الذهاب للمنزل في أحد أحياء أكتوبر، بحجة ضرورة تزويد السيارة بالبنزين، ولكنه ذهب لمنطقة صحراوية، مع الفتاة، وتوقف فيها، وأخذ يغتصبها دون هوادة وعلى غير رغبتها تحت تهديد السلاح الأبيض، وأجبرها على خلع ملابسها.

بعد ساعة تقريبا، تركها الشاب في حالة إعياء شديدة وفر هاربا، خلال يومين فاقت الفتاة من صدمتها، وتوجهت لقسم الشرطة، وأبلغت عن تعرضها للاغتصاب وحررت محضرا رسميا.

القصة الثانية

كانت الفتاة المراهقة، في العقد الثاني من عمرها تبحث عن شقة لاستئجارها في إحدى مناطق مدينة 6 أكتوبر، ولكن الصدفة أوقعتها في طريق الشاب مدرب السباحة، الذي أوهمها بأنه سيؤجر لها شقة، واستدرجها للذهاب لعقار متفق عليه لتقرر الفتاة استئجار الشقة أم لا، ولكنه هم باغتصابها تحت تهديد السلاح الأبيض.

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توجهت الفتاة عقب الواقعة مباشرة إلى قسم شرطة أكتوبر، وحررت محضرا رسميا باغتصابها على يد شاب حمل مواصفات الشاب صاحب الحكاية الأولى، وحدثت تلك الواقعة عقب مرور 30 يوما فقط على قصة فتاة المول.

تحريات الأجهزة الأمنية

بمجرد انتهاء الفتاة الثانية من تحرير المحضر، بدأ فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في فحص الكاميرات القربية من الأماكن التي تعرضت فيها الفتاتين للاغتصاب، وعقب ذلك تمكنت القوات من تحديد رقم سيارة المتهم، ومن تحديد هوية الشاب المشتبه فيه، وتبين أنه مدرب سباحة، اعتاد استدراج الفتيات واغتصابهن.

القبض على المتهم بالاغتصاب

على الفور جرى استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهم، وتمت مواجهته بالضحايا، وأكدت الفتاتان بأنهما تعرضتا للاغتصاب على يد الشاب المشتبه فيه.

وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت النيابة تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، حبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الخطف بالتحايل والاغتصاب تحت تهديد السلاح.

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