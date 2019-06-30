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هناك كثيرين ممن يهتمون بتربية الحيوانات الأليفة والقطط بشكل خاص ويحرصون على أن تشاركهم حياتهم، وبالرغم من أن حياة القطط تبدوا رائعة إلا أنه أحيانا ما تبطش بيديها أو تفعل أشياء خاطئة بالمنزل.
ووفقا لموقع "برايت سايد"، استطاعت الرسامة الإيطالية مارجريتا جراسو، أن تحول حياتها مع قطتها بكل ما بها من حب ومشاغبة ولحظات لطيفة إلى لوحات فنية "قصة مصورة" تجعل من يراها يشعر بأنه داخل حكاية خيالية، وتم جمع 15 صورة تجسد المواقف التي جمعت الفنانة بقطتها.
المشاركة هي الرعاية
كنت أظن أننا أصدقاء
مفاجأة رقيقة
من الممكن أن يفوز كأفضل قط
لهذا السبب يجب عليك عدم فتح صندوق القط داخل السيارة
لا أحب هذه الأغنية.. فلنستمع إلى شيء آخر
ليست كل الأمنيات قابلة للتحقيق أيها القط
هناك الكثير لتتحمله في هذه العائلة
هدوء ما قبل العاصفة
لدي شيء أكثر إثارة للاهتمام من هذا الكتاب السخيف
لا يهتم القط بأي مساحة شخصية
الحب يظل بيننا دوما
الحب مرة أخرى
الدولاب دوماً لا ينتهي من السحر!!
مزيج مثالي من الأحلام الرائعة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| فنانة إيطالية تجسّد حياتها مع قطتها في 15 لوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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