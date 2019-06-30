أعراض التهاب المعدة وأسبابه

يتعرض العديد، للإصابة بمرض التهاب المعدة الناتج عادًة من عدوى البكتيريا المُسببة لقرح، والذي قد يحدث بشكل مُفاجئ، أو مع مرور الوقت. ويرصد "هُن" أسباب وأعراض التهاب المعدة، حسبما ذكرها "mayoclinic" أسباب التهاب المعدة: الالتهاب المعوي. إصابة الغشاء المبطن للمعدة والمسؤول عن حمايتها. الإصابة بداء كرون أو داء الساركويد، وهو تراكم مجموعة من الخلايا المساهمة في الالتهاب في الجسم. الإفراط في تناول المسكنات. Advertisements تنماول الكحوليات. أعراض التهاب المعدة: مغص حاد ألم في البطن عسر هضم غثيان الشعور بامتلاء أعلى البطن عقب تناول الطعام ​

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