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تعتبر من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، سمك دنيس مقلى بالخلطة الجبارة مع الأرز الأصفر والسلطة، نقدم لكم اليوم طريقة عمل السمك الدنيس للحصول على المذاق الرائع.
مقادير
سمك دنيس حسب الكمية.
ثوم.
كمون.
فلفل.
كزبرة.
ملح ليمون.
خل.
أرز حسب الرغبة.
بصلة.
وجزر.
ورق روا.
كركم.
كاري.
ملح.
طماطم.
خضرة.
جزر.
خيار.
بصل.
ليمون.
ملح.
طريقة عمل
لتتبيل السمك افرمي الثوم مع الكمون والفلفل والكزبرة والملح في الكبة أضيفي عليها الليمون والخل تبلي السمك واتركيه على الأقل ساعتين ثم في الدقيق.
لعمل الأرز ابشرى البصل وضعي الزيت في إناء واسكبي البصلة ثم الحبهان وورق اللورا ثم الكمون والكارى والكركم والجزر المبشور ثم ضعي المياه الساخنة والأرز.
تقطيع السلطة حسب الرغبة وإضافة الليمون والملح.
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