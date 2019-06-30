أفضل 10 زيوت للعناية بالبشرة والشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تتميّز الزيوت النباتية بمفعولها المرطب والغني بعناصر مفيدة مثل الفيتامينات، والحوامض الدهنية الأساسية، ومضادات الأكسدة. وهي مواد طبيعية يزداد الإقبال على استعمالها في المجال التجميلي. تعرّفوا فيما يلي على أفضل 10 زيوت نباتية مفيدة للعناية بالبشرة والشعر والأظافر، حسب ما جاء علي موقع العربية":

1- زيت جوز الهند:

هو أكثر الزيوت النباتية الرائجة حاليا، يتميّز زيت جوز الهند بمفعوله المرطّب، المجدّد، والمضاد للزيوان. صيغته تكون صلبة في الطقس المعتدل وتتحوّل إلى سائلة في الطقس الحار. وهو يُطبّق بسهولة على مختلف مناطق الوجه والجسم الجافة كما يُستعمل في خلطات الأقنعة الخاصة بترطيب الشعر.

2- زيت الجزر:

يتميّز بغناه بمادة البيتاكاروتين المعزّزة لجمال البشرة وإشراقها. يُحضّر هذا الزيت البشرة للتعرّض للشمس ويحافظ على اسمرارها لفترة طويلة، كما أنه يحميها من الاعتداءات الخارجيّة ويحارب التجاعيد.

أضيفوا القليل من زيت الجزر إلى الخلطات المنزليّة التي تحضّرونها للعناية بالبشرة. كما يمكن استعمال هذا الزيت بمفرده على البشرة لترطيبها بعد الحمّام أو بعد التعرّض للشمس فهو يناسب جميع أنواع البشرات.

3- زيت الأرغان:

في استعماله يكمن سرّ جمال النساء المغربيّات منذ عدة قرون. يعمل زيت الأرغان على تغذية البشرة، ترطيبها، والمساعدة في التآم ندباتها. وهو يُنشّط آلية تجدد الخلايا ويحافظ على ليونة البشرة.

يُعتبر هذا الزيت مثالياً للبشرات الجافة، الحساسة، أو المتقدمة في العمر. وهو يُستعمل بمفرده أو لدى إضافته إلى مكونات أخرى في خلطات طبيعية مغذية ومرطبة للبشرة.

4- زيت الأفوكادو:

يتميّز بغناه بالحوامض الدهنيّة الأساسيّة وبفيتامين E. يساعد زيت الأفوكادو في محاربة الاعتداءات الخارجيّة وشيخوخة البشرة. وهو يُستعمل كعلاج مضاد للتجاعيد ولجفاف منطقة محيط العينين بشكل خاص، كما يناسب البشرات الجافة، الفاقدة للحيوية، والمتقدمة في العمر.

يُستعمل زيت الأفوكادو في الأقنعة المغذية للشعر، أو كبلسم مرمم للجسم كما يعتني بالأظافر المتكسّرة لدى استعماله لتدليكها به بشكل دوري.

5- زيت ثمر الورد:

Advertisements

يتميّز هذا الزيت بغناه الطبيعي بالحوامض الدهنية، الفيتامينات، والأوميغا 3 و6. وهو يغذّي البشرة ويرطّبها، كما يؤمّن لها الحماية ومحاربة الشيخوخة.

يُعتبر زيت ثمر الورد مثالياً للبشرات الجافة، الحساسة، وتلك التي تعاني من مشاكل. يمكن تطبيقه مباشرةً على البشرة أو خلطه بالكريم المرطب للاستفادة من خصائصه ورائحته الذكيّة.

6- زيت اللوز الحلو:

يتمتع هذا الزيت بخصائص منعّمة، مهدئة، منشّطة، مغذية، ومقوّية. وهو من الزيوت المُفضّلة لتحضير خلطات تجميليّة منزليّة مناسبة للبشرات الجافة، المتهيّحة، الحساسة، والمتقدمة في السن.

يُطبّق زيت اللوز الحلة مباشرةً على البشرة أو يُضاف إلى الخلطات التجميليّة. وهو يُخفف من تشققات الجلد كما أن رائحته ذكيّة جداً.

7- زيت الجوجوبا:

يُناسب هذا الزيت جميع أنواع البشرات بما فيها البشرة الدهنيّة. وهو يرطّب الجلد ويعمل على تنظيم إفرازاته. يُستعمل زيت الجوجوبا في تحضير الأقنعة المنزلية الخاصة بالشعر ويمكن تطبيقه مباشرةً على البشرة كما يُستعمل كمزيل للماكياج.

8- زيت البندق:

يتميّز بمفعوله المثالي على البشرات الدهنيّة، إذ يساهم في انقباض مسامها وتنظيم إفرازاتها. وهو يساعد أيضاً على التآم الندبات وترميم الأنسجة، كما يؤمّن التغذية للبشرات المتقدّمة في السن. يُستعمل هذا الزيت في الخلطات التجميليّة المنزليّة أو بمفرده.

9- زيت بذور العنب:

يتميّز بمفعوله المرطّب والمضاد للشيخوخة كونه غنيا بمضادات الأكسدة. يُمكن استعماله في العديد من الخلطات التجميليّة المنزليّة وتحديداً في مقشّر الجسم الخاص بالبشرة المتعبة وحتى في القناع المغذي للشعر الجاف. وهو يعتني أيضاً بالبشرات المتعبة، التالفة، والمتقدمة في السن.

10- زيت الزيتون:

يتميّز هذا الزيت بغناه بالحوامض الدهنية الأساسية والفيتامينات. وهو يُستعمل للعناية بالأظافر، والشعر، والبشرة. يُنصح باستعماله كأساس في الخلطات التجميليّة المنزليّة، كما يمكن إضافة بضع قطرات منه إلى ماء الحمّام أو استعماله مباشرةً على البشرات الجافة والفاقدة للحيويّة.