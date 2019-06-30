طريقة عمل كيكة اقتصادية

الكيك الاقتصادي من أنواع الكيكات السهلة واللذيذة وهي عبارة عن كيك سادة يمكن أن يحشى ويُزين حسب الرغبة. المقادير زبدة 8 بيضات. نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الدقيق دقيق خبز ملعقة صغيرة ونصف من الملح سكر خميرة طريقة التحضير - إذابة الخميرة، والسكر في الماء الدافئ، وترك الخليط حتى يتزبد. - إضافة كلٍ من الملح، والدقيق، والبيض وخلط المكوّنات جيداً باليد أو في خلاط للحصول على عجينة لينة. Advertisements - وضع الزبدة فوق العجينة دون خلطها. - تغطية وعاء العجينة بقطعة من القماش مبللة بكمية قليلة من الماء وتركها لتتخمر. - ضرب العجينة باليد من أجل خروج الهواء منها ثمّ عجنها مرة أخرى. - وضع عجينة البابا في قوالب مدهونة بالزبدة، وترك كيك البابا ليتخمر مرة أخرى إلى أن يصل إلى ضعف حجمه. - وضع الكيك في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدّة 30 دقيقة إلى أن يصبح مائلاً إلى اللون الذهبي. ​

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