طريقة عمل صفيحة اللبناني

حضري لأولادك صفيحة اللبناني باللحمة المفرومة، وقدميها لهم بدلًا من الأطباق التقليدية، مع البطاطس المقلية، والسلطات، بخطوات سهلة، ودون تكلفة وقت أو مجهود.

مقادير صفيحة اللبناني:

½ كيلو دقيق

كوب زيت زيتون

كوبان لبن

½ كوب من الماء

رشة ملح

3 ملاعق خميرة

½ كيلو لحم مفروم

طماطم

بصل

فلفل أخضر

بقدونس

رشة ملح - فلفل أسود

رشة قرفة

هيل مطحون

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بيضة مخفوقة

طريقة تحضير صفيحة اللبناني:

العجين:

قومي بنخل الدقيق، واخلطيه مع الملح.

اخلطي اللبن مع الزيت، جانبًا، ثم اخلطي الخميرة مع الماء، وأضيفي الخليطين سويًا.

أضيفي الخليط السابق، لخليط الدقيق والملح، وقومي بمزجها سويًا.

اتركي العجين حتى يختمر.

حشو الصفيحة:

افرمي الطماطم، والفلفل مع البقدونس.

تبلي اللحم مع الملح والقرفة والهيل والفلفل الأسود، ثم أضيفي له الخليط السابق.

قومي بتقسيم العجينة، وشكليها إلى كُرات، ثم افردي كل واحدة.

قومي بغلق أطراف العجين، ثم ضعي بالخليط السابق، على الوجه، ثم ضعي البيضة على الوجه.

ضعيها في الفُرن حتى تمام النضج.

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