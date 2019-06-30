طريقة عمل شعيرية محمرة بالكبدة

الشعيرية من الأطعمة السهلة في إعدادها، ويمكن تناولها مسكرة، أو حادقة بأكثر من طريقة، سواء مع الدجاج المحمر، أو اللحم بمختلف أشكاله، وأحيانا تقدم مع الخضروات والمقلوبة، ويقدم موقع "هن" طريقة إعداد شعيرية محمرة بالكبدة. المقادير 1/2 كيلو كبدة دجاج مقطعة بصلة مفرومة ناعم 2 ثمرة فلفل حار مقطع 2 ونصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم ملح وفلفل أسود وبهارات مشكلة كمون ناعم وزنجبيل وكركم زيت عصير ليمونة كيلو شعرية زيت لتحمير الشعرية Advertisements قرفة ملعقة كبيرة عسل أسود ماء مغلي نصف كوب زبيب طريقة التحضير تشوح كبدة الدجاج في الزيت على النار مع البصل والثوم والفلفل والملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون والزنجبيل والكركم وعصير الليمون. يقلب الخليط حتى تمام النضج. تحمر الشعيرية في الزيت. تخلط الشعيرية مع خليط الكبدة ويضاف الماء والقرفة والعسل والملح والبهارات والزبيب. يترك الخليط على النار حتى تمام النضج. ​

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