علَّقت الإعلامية ريهام سعيد مجدداً على إصابتها بميكروب في الوجه، معتبرة أنَّ هذه الابتلاء من الله لاختبار قوة تحملها وصبرها. وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لماذا ابتلاني الله؟ ابتلاك ليغفر لك.. ابتلاك ليرَى مدى تحمُلك وصبرك.. ابتلاك الله لأنه يحبك". Advertisements وكانت ريهام سعيد أعلنت إصابتها بالميكروب في تغريدة سابقة، إذ كتبت: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا". ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد تغرّد مجدداً: "لماذا ابتلاني الله؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.