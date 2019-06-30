طرق الوقاية من مرض السكري

أصبح مرض السكري من الأمراض المنتشرة بشدة، بين الأطفال والشباب، وليس الكبار فقط، وإذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري، قد تتمكن من الوقاية منه أو تأخيره.

معظم الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها تشمل نمط حياة أكثر صحة، لذلك إذا أجريت هذه التغييرات، فستحصل أيضًا على مزايا صحية أخرى، وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض أخرى، ومن المحتمل أن تشعر بتحسن ولديك طاقة أكثر.

وبحسب موقع healthline يمكن الوقاية من مرض السكري بالطرق التالي:

فقدان الوزن والحفاظ عليه

مراقبة الوزن هي جزء مهم من الوقاية من مرض السكري.

قد تكون قادرًا على منع أو تأخير مرض السكري من خلال فقدان 5 إلى 10% من وزنك الحالي، وبمجرد إنقاص الوزن، من المهم عدم استعادته، وليس فقدانه بسرعة.

نظام غذائي صحي

من المهم تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وتشربها كل يوم، حتى تتمكن من إنقاص الوزن والحفاظ عليه، للقيام بذلك، يجب أن يتضمن نظامك الغذائي كمية أصغر وأقل من الدهون والسكر.

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ويجب عليك أيضًا تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من كل مجموعة مغذية، بما في ذلك الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، من الجيد أيضًا تقليل اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك مساعدتك على إنقاص الوزن وخفض مستويات السكر في الدم.

كلاهما يقلل من خطر مرض السكري من النوع 2، حاول أن تحصل على الأقل 30 دقيقة من النشاط البدني 5 أيام في الأسبوع.

لا تدخن

التدخين يمكن أن يسهم في مقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع 2.

إذا كنت تدخن بالفعل، فحاول الإقلاع عن التدخين، لأن للتدخين أضرار كثيرة.

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