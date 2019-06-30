قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة، وذلك من خلال برنامج "على قد الإيد" الذي تقدمه على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأكلات الرئيسية التي يمكن تحضيرها في وجبة الغداء. مقادير عمل طاجن لسان العصفور باللحمة نصف كيلو لحمة مكعبات مسلوقة. ربع كيلو لسان عصفور. بصل. فلفل ألوان. فلفل حار. مرقة لحمة. سمنة. كمون ناعم. Advertisements بهارات. ملح. فلفل أسود. طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة شوحي البصل والفلفل الألوان والحار المقطعين في السمن على النار. أضيفي الملح والفلفل الأسود. أضيفي مكعبات اللحمة المسلوقة وعصير الطماطم ومرقة اللحمة واتركي الخليط حتى يتسبك. أضيفي الكمون والبهارات وقلبي. شوحي لسان العصفور في السمن على النار. ضعي خليط اللحمة مع لسان العصفور في طاجن وأدخليه الفرن وغطيه بورق ألومنيوم واتركيه حتى تمام النضج ثم قدميه. ​

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