7 نصائح تحميك من الإصابة بالجلطة

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تدفق الدم المُتخثّر إلى الرأس والدماغ، حيث تؤدّي إلى عدم وصول الدم إلى الشرايين أو الأوعية الدموية بشكلٍ كافٍ، وبالتالي تؤدّي إلى الموت في بعض الأحيان إذا لم يتم علاجها بشكلٍ فعال، ُتعرف بالجلطة.
وفيما يلي طرق الوقاية من الجلطات، وفقًا لما ذكره موقع health line الطبي:-
- مراجعة الطبيب باستمرار، للتأكد من عدم الإصابة بضغط الدم المرتفع.
- الابتعاد عن المأكولات المالحة والدسمة قدر الإمكان.
- ضبط نسبة السكر في الجسم.
- ممارسة التمارين الرياضيّة بانتظام، للحفاظ على صحّة القلب.
- التقليل من الضغط النفسي.
- الابتعاد عن التدخين، والمخدرات، وشرب الكحول.
- تناول الأغذية الصحية.
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