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جوهرة تنشر صورة لها بالحجاب

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نشرت الراقصة الروسية جوهرة، صورتها بالحجاب، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي تزور أحد المساجد قبل السفر إلى روسيا.

وتريد جوهرة أن تكسب تعاطف الجمهور المصري والتفاعل معها، خاصة أنها هاربة خارج البلاد بسبب تهربها من أحد الأحكام.

ومن المقرر أن تعود جوهرة إلى مصر خلال الفترة المقبلة بعد الطعن فى الحكم الصادر بحقها، حيث ترقص جوهرة في الوقت الحالي فى عدد من الدول العربية والأوروبية.

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